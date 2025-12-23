FSS objavio ko su najbolji u 2025. godini: "Zlatne lopte" Nikoli Milenkoviću i Lidiji Stojkanović

FSS objavio ko su najbolji u 2025. godini: "Zlatne lopte" Nikoli Milenkoviću i Lidiji Stojkanović

Fudbaler Notingem Foresta Nikola Milenković i selektorka ženske fudbalske reprezentacije Srbije Lidija Stojkanović dobitnici su "Zlatne lopte" Fudbalskog saveza Srbije (FSS) za 2025 godinu, objavio je FSS.

Milenković će prvi put u karijeri dobiti ovo prestižno priznanje. 👑 Лидија Стојкановић је добитница Златне лопте Фудбалског савеза Србије за најбољег тренера у 𝟮𝟬𝟮𝟱. години. 🏆⚽️🇷🇸 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗯𝘆 @CapelliSport pic.twitter.com/KFdnMGcSi1 — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) December 23, 2025 "Prvi put od osnivanja nagrade, laskavo priznanje za trenera godine pripašće jednoj dami. U konkurenciji je bilo nekoliko imena, pre svih Marko Nikolić, Žarko Lazetić
