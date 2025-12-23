Više od osamdeset građana na prijemu kod gradonačelnika

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Jovanka Nikolić
Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić održao je danas sa svojim saradnicima, prijem za građane u zgradi Gradske uprave, nastavljajući praksu, kako se navodi na sajtu grada, „otvorene i neposredne komunikacije sa sugrađanima“.

Više od osamdeset građana iskoristilo je priliku da u direktnom razgovoru sa gradonačelnikom i predstavnicima gradske uprave ukaže na probleme, iznese predloge i inicijative i predloži ideje usmerene ka unapređenju kvaliteta života u gradu. Tokom prijema razmatran je širok spektar tema od značaja za svakodnevni život građana, među kojima su komunalna i urbanistička pitanja, pitanja zapošljavanja, stanje infrastrukture i kanalizacione mreže, kao i pitanja iz oblasti
