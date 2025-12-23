Ovo je trenutak pada turskog aviona: Delovi letelice svuda razbacani, posle udara buknula eksplozija! Potvrđena smrt načelnika Generalštaba Libije (video, foto)

Avion koji je poletao sa aerodroma Ankara Esenboga srušio se večeras u Ankari.

Među putnicima je bio i načelnik Generalštaba Libije Muhamed Ali Ahmed Al-Haddad, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja. Kako je Jerlikaja naveo na platformi X, avion tipa Falcon 50, registracije 9H-DFJ, poleteo je u 20:10 za Tripoli, a kontakt sa radarom je izgubljen u 20:52 časova po lokalnom vremenu. "Sa aviona je primljena poruka o prinudnom sletanju u okolini Hajmane, ali kasnije kontakt sa letelicom nije obnovljen", naveo je Jerlikaja.