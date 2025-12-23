U padu aviona u Turskoj poginuo načelnik Generalštaba libijske vojske El Hadad

Načelnik Generalštaba libijske vojske Mohamed Ali Ahmed el Hadad poginuo je danas u avionskoj nesreći u Turskoj, saopštio je libijski premijer Abdul Hamid Dbeibeh. General El Hadad i njegov tim bili su u Turskoj na razgovorima usmerenim na dalje jačanje vojne i bezbednosne saradnje dve zemlje. U povratku ka Tripoliju, 42 minuta nakon poletanja sa aerodroma u Ankari, signal sa avionom je izgubljen.

General El Hadad i još četvoro ljudi bili su u avionu "falkon 50", koji je leteo iz Ankare. Kako je rekao turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja signal sa avionom izgubljen je u 20:52 po lokalnom vremenu, 42 minuta nakon poletanja sa aerodroma u Ankari. Avion koji je leteo ka Tripoliju tražio je hitno sletanje pre nego što je kontakt izgubljen. Jerlikaja je naveo da su spasilačke ekipe pronašle ostatke aviona oko 50 kilometara jugoistočno od Ankare.