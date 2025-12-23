Motociklista povređen u udesu tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Motociklista povređen u udesu tokom noći u Beogradu

U saobraćajnoj nezgodi tokom noći u Beogradu, lakše je povređen motociklista, rečeno je jutros iz Gradskog zavoda za hitnu pomoć.

Ekipe tog zavoda imale su tokom noći 147 intervencija, nešto više nego u dnevnoj smeni, od kojih je 15 bilo na javnim mestima, uglavnom zbog ljudi u alkoholisanom stanju i lakših povreda, rekli su za RTS. Tokom noći, kol centar Hitne pomoći primio je i 1.980 poziva što je, kako su naveli, za 600 ili 700 više od proseka. Najveći broj poziva uputili su im hronični pacijenti, ali i građani sa povišenom temperaturom, zbog čega su apelovali na sve da se vakcinišu protiv
