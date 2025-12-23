Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije se protivi opštoj zabrani mobilnih telefona u školama

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije se protivi opštoj zabrani mobilnih telefona u školama

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) saopštio je jutros da se protivi najavljenoj opštoj zabrani upotrebe mobilnih telefona učenicima tokom boravka u školi, uz ocenu da ta oblast ne bi trebalo da bude regulisana zakonskom zabranom, već pravilnicima na nivou škola. "Mobilni telefoni su značajno pomoćno sredstvo u nastavi.

Dok se svakom učeniku ne obezbedi školski multimedijalni uređaj s pristupom internetu, lični mobilni telefoni će biti neophodni za nastavu primerenu 21. veku", navodi se u saopštenju tog sindikata. Prema njihovoj oceni, nemoguće je zaustaviti tehnološki napredak i njegov uticaj na nove generacije, zbog čega ni škola ne može i ne treba da izgleda kao pre pola veka, već da svoj rad prilagodi novim okolnostima. "Usmerenost pažnje učenika na nastavni sadržaj i
