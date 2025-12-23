NSPRS je protiv zabrane korišćenja mobilnih telefona u školama

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) protivi se najavljenoj opštoj zabrani upotrebe mobilnih telefona učenicima tokom boravka u školi. – Mobilni telefoni su značajno pomoćno sredstvo u nastavi.

Dok se svakom učeniku ne obezbedi školski multimedijalni uređaj s pristupom internetu, lični mobilni telefoni će biti neophodni za nastavu primerenu 21. veku – poručuju. Napominju da je nemoguće zaustaviti tehnološki napredak i njegov uticaj na nove generacije, zbog čega "ni škola ne može i ne treba da izgleda kao pre pola veka, već da svoj rad prilagodi novim okolnostima". – Usmerenost pažnje učenika na nastavni sadržaj i disciplina u učionici se ne postižu opštim