NSPRS je protiv zabrane korišćenja mobilnih telefona u školama

Moj Novi Sad pre 38 minuta
NSPRS je protiv zabrane korišćenja mobilnih telefona u školama

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) protivi se najavljenoj opštoj zabrani upotrebe mobilnih telefona učenicima tokom boravka u školi. – Mobilni telefoni su značajno pomoćno sredstvo u nastavi.

Dok se svakom učeniku ne obezbedi školski multimedijalni uređaj s pristupom internetu, lični mobilni telefoni će biti neophodni za nastavu primerenu 21. veku – poručuju. Napominju da je nemoguće zaustaviti tehnološki napredak i njegov uticaj na nove generacije, zbog čega "ni škola ne može i ne treba da izgleda kao pre pola veka, već da svoj rad prilagodi novim okolnostima". – Usmerenost pažnje učenika na nastavni sadržaj i disciplina u učionici se ne postižu opštim
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Sindikat prosvetara: Zabrana telefona u školama je nerealna, potreban pedagoški pristup

Sindikat prosvetara: Zabrana telefona u školama je nerealna, potreban pedagoški pristup

Nedeljnik pre 43 minuta
„Mobilni telefon je značajno pomoćno sredstvo u nastavi“: Sindikat prosvetnih radnika protiv zabrana

„Mobilni telefon je značajno pomoćno sredstvo u nastavi“: Sindikat prosvetnih radnika protiv zabrana

Danas pre 1 sat
Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije se protivi opštoj zabrani mobilnih telefona u školama

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije se protivi opštoj zabrani mobilnih telefona u školama

N1 Info pre 2 sata
Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije se protivi opštoj zabrani mobilnih telefona u školama

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije se protivi opštoj zabrani mobilnih telefona u školama

Nova pre 2 sata
NSPRS protiv zabrane mobilnih u školama: "Disciplina se ne postiže zabranama, već pedagoškim radom"

NSPRS protiv zabrane mobilnih u školama: "Disciplina se ne postiže zabranama, već pedagoškim radom"

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetSindikatSindikat prosvetnih radnika

Kultura, najnovije vesti »

Sindikat prosvetara: Zabrana telefona u školama je nerealna, potreban pedagoški pristup

Sindikat prosvetara: Zabrana telefona u školama je nerealna, potreban pedagoški pristup

Nedeljnik pre 43 minuta
Slovenci prognali trube: Odluku za „Danas“ komentarišu rok novinari i trubači

Slovenci prognali trube: Odluku za „Danas“ komentarišu rok novinari i trubači

N1 Info pre 34 minuta
Zelena prestonica Evrope zabranila trubače

Zelena prestonica Evrope zabranila trubače

Vesti online pre 39 minuta
Izložba o Draganu Zariću osvetljava bogatu karijeru izvanrednog umetnika: Popularnost ga je zatekla nespremnog

Izložba o Draganu Zariću osvetljava bogatu karijeru izvanrednog umetnika: Popularnost ga je zatekla nespremnog

Blic pre 4 minuta
Lusi Lu otkriva svog omiljenog detektiva: Serija "Elementarno" prvi put donosi modernog Šerloka Holmsa sa ženskim Votsonom

Lusi Lu otkriva svog omiljenog detektiva: Serija "Elementarno" prvi put donosi modernog Šerloka Holmsa sa ženskim Votsonom

Blic pre 49 minuta