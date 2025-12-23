Vremenska prognoza za Srbiju: Večeras kiša i susnežica, sutra sneg u planinskim predelima i hladno vreme

Naslovi.ai pre 6 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: Večeras kiša i susnežica, sutra sneg u planinskim predelima i hladno vreme

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje kišu i susnežicu večeras, a sutra sneg u planinskim predelima i hladno vreme u većem delu Srbije.

Večeras je na jugu Srbije počela kiša koja je u nekim delovima prešla u susnežicu, a padavine će se tokom noći proširiti na veći deo zemlje. Sutra se očekuje sneg u planinskim predelima istočne Srbije uz formiranje snežnog pokrivača i hladno vreme. Mondo Dnevnik RTS

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje pretežno sunčano vreme tokom dana, osim u Timočkoj Krajini gde će biti oblačno i tmurno sa sipećom kišom. Ujutru se očekuje niska oblačnost po kotlinama i dolinama reka, kao i na zapadu Vojvodine, koja će se ponegde zadržati do pre podneva. Danas Danas Mondo

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni i istočni, na jugu Banata povremeno jak. Temperature će se kretati od -2 do 10 stepeni Celzijusa. Tokom večeri i noći očekuje se naoblačenje sa kišom koje će prvo zahvatiti jugozapadne delove, a potom se proširiti na veći deo zemlje. Telegraf RTS Danas Rešetka Telegraf

U sredu, 24. decembra, očekuje se oblačno vreme sa kišom, a u planinskim predelima istočne Srbije sneg sa formiranjem snežnog pokrivača. Prestanak padavina predviđa se pre podne u jugozapadnim krajevima, dok se krajem dana i tokom noći očekuju nove padavine sa juga i istoka, u nižim predelima sa kišom, a u višim sa snegom. IndeksOnline

U narednim danima predviđaju se padavine, sa mogućom susnežicom i snegom u višim predelima, dok će u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar. Ova vremenska situacija posledica je uticaja ciklona sa Mediterana i anticiklona sa istoka Evrope. Telegraf Dnevnik

Za jugoistok Srbije RHMZ prognozira osetnije zahlađenje i snežne padavine u četvrtak 25. decembra. Kiša će padati u nižim, a sneg u višim predelima sa snežnim pokrivačem od 10 do 30 centimetara na planinama Besnoj Kobili, Kukavici, Staroj planini i Vlasini. Temperature će se kretati od -3 do 3 stepena. Jug press

Za sutra je najavljeno oblačno vreme sa kišom ujutru i uveče, dok će tokom dana biti suvo. U planinskim predelima istočne Srbije očekuju se snežne padavine sa formiranjem snežnog pokrivača. Vetar će biti slab do umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području jak, sa olujnim udarima na jugu Banata, Podunavlja i Pomoravlja. Temperature će biti od 1 do 9 stepeni. Novi magazin

Narednih dana očekuje se značajno pogoršanje vremena u regionu sa kišom, susnežicom i snegom, kao i jačanjem vetra. Najizvesnije padavine i formiranje snežnog pokrivača predviđaju se na zapadu i istoku regiona, uz uticaj Sredozemnog ciklona i hladnog vazduha sa severoistoka. Mondo

Sneg već pada u Srbiji: Radarski snimci najavljuju potop u naredna 2 dana, na udaru i Beograd (foto)

Sneg već pada u Srbiji: Radarski snimci najavljuju potop u naredna 2 dana, na udaru i Beograd (foto)

Mondo pre 11 minuta
Oblačno sa kišom, na planinama sneg

Oblačno sa kišom, na planinama sneg

Novi magazin pre 1 sat
Vremenska prognoza 24. decembar 2025.

Vremenska prognoza 24. decembar 2025.

RTS pre 3 sata
Na radaru se već vidi! Kiša stiže večeras, a sutra sneg prekriva skoro celu Srbiju. Evo kada će doći do stabilizacije vremena…

Na radaru se već vidi! Kiša stiže večeras, a sutra sneg prekriva skoro celu Srbiju. Evo kada će doći do stabilizacije vremena

Dnevnik pre 3 sata
(Radarski snimci) STIŽE LEDENI UDAR, zna se tačan sat! Dobro pogledajte ove mape, narednih 48 sati je ključno: Sve počinje u…

(Radarski snimci) STIŽE LEDENI UDAR, zna se tačan sat! Dobro pogledajte ove mape, narednih 48 sati je ključno: Sve počinje u ova tri dela Srbije, nek se spremi Beograd

Blic pre 4 sati
Naoblačenje uz kišu sa jugozapada zahvatiće ostale delove zemlje: Evo kada sledi pogoršanje vremena

Naoblačenje uz kišu sa jugozapada zahvatiće ostale delove zemlje: Evo kada sledi pogoršanje vremena

Telegraf pre 4 sati
Pogledajte kako oblaci jure prema Srbiji! Evo kada stižu kiša i sneg: Košava će imati olujne udare od 80 km/h

Pogledajte kako oblaci jure prema Srbiji! Evo kada stižu kiša i sneg: Košava će imati olujne udare od 80 km/h

Telegraf pre 5 sati
