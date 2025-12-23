Radivoje Jovović i Marija Vasić napustili PSG: Parlament služi samo „fingiranju normalnosti“, podržavamo studentsku listu…

Pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Radivoje Jovović i njegova partijska koleginica, profesorka u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” Marija Vasić istupili su iz te partije.

Dojučerašnji predsednik i zamenica predsednika novosadskog odbora PSG saopštili su da je razloga za ovakvu odluku više, ali da ne žele da iznose “interne konflikte na svetlo dana”. Jovović i Vasić o razlazu sa PSG: „Različiti nam je pristup, cilj najbolje ostvarujemo odvojeno“ U zajedničkom saopštenju su naveli da su njihovo i delovanje rukovodstva PSG različiti sdo te mere da ih ne mogu voditi unutar iste organizacije. „S obzirom da verujemo da nam je cilj isti –