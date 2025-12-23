Radivoje Jovović i Marija Vasić napustili PSG: Parlament služi samo „fingiranju normalnosti“, podržavamo studentsku listu

Nedeljnik pre 3 sata
Radivoje Jovović i Marija Vasić napustili PSG: Parlament služi samo „fingiranju normalnosti“, podržavamo studentsku listu…

Pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG) Radivoje Jovović i njegova partijska koleginica, profesorka u Gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” Marija Vasić istupili su iz te partije.

Dojučerašnji predsednik i zamenica predsednika novosadskog odbora PSG saopštili su da je razloga za ovakvu odluku više, ali da ne žele da iznose “interne konflikte na svetlo dana”. Jovović i Vasić o razlazu sa PSG: „Različiti nam je pristup, cilj najbolje ostvarujemo odvojeno“ U zajedničkom saopštenju su naveli da su njihovo i delovanje rukovodstva PSG različiti sdo te mere da ih ne mogu voditi unutar iste organizacije. „S obzirom da verujemo da nam je cilj isti –
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Jovović o izlasku iz PSG: Pružamo podršku studentskoj listi, naša borba je na ulici

Jovović o izlasku iz PSG: Pružamo podršku studentskoj listi, naša borba je na ulici

N1 Info pre 1 sat
Jovović i Vasić napustili PSG, podrška studentskoj listi

Jovović i Vasić napustili PSG, podrška studentskoj listi

Serbian News Media pre 1 sat
Jovović o izlasku iz PSG: Pružamo podršku studentskoj listi, naša borba je na ulici

Jovović o izlasku iz PSG: Pružamo podršku studentskoj listi, naša borba je na ulici

Nova pre 1 sat
Marija Vasić i Radivoje Jovović napustili PSG: "Naša borba je rame uz rame sa sugrađanima na ulicama"

Marija Vasić i Radivoje Jovović napustili PSG: "Naša borba je rame uz rame sa sugrađanima na ulicama"

Newsmax Balkans pre 4 sati
Marija Vasić i Radivoje Jovović napustili PSG

Marija Vasić i Radivoje Jovović napustili PSG

Moj Novi Sad pre 5 sati
Marija Vasić i Radivoje Jovović izlaze iz Pokreta slobodnih građana

Marija Vasić i Radivoje Jovović izlaze iz Pokreta slobodnih građana

Mašina pre 6 sati
Radivoje Jovović i Marija Vasić napustili PSG

Radivoje Jovović i Marija Vasić napustili PSG

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Jovan Jovanović ZmajMarija Vasić

Politika, najnovije vesti »

Tepić o izborima za Visoki savet tužilaštva: BIA tokom celog dana zvala tužioce da vrše pritisak

Tepić o izborima za Visoki savet tužilaštva: BIA tokom celog dana zvala tužioce da vrše pritisak

Danas pre 18 minuta
Jovović o izlasku iz PSG-a: Naša borba je sa sugrađanima na ulici

Jovović o izlasku iz PSG-a: Naša borba je sa sugrađanima na ulici

Danas pre 1 sat
Đurić primio u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine Tolkača

Đurić primio u oproštajnu posetu ambasadora Ukrajine Tolkača

Danas pre 2 sata
Đurić odgovorio Stefanoviću: Srbiji nisu potrebne lekcije od onih koji su ostavili užasno nasleđe

Đurić odgovorio Stefanoviću: Srbiji nisu potrebne lekcije od onih koji su ostavili užasno nasleđe

Danas pre 2 sata
Marko Đurić kao nekada Milošević: Ovakve „rezultate“ srpska diplomatija nije imala nikad u istoriji

Marko Đurić kao nekada Milošević: Ovakve „rezultate“ srpska diplomatija nije imala nikad u istoriji

Danas pre 3 sata