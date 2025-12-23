Jovović i Vasić podneli neopozive ostavke i napustili PSG

Članovi novosadskog odbora Pokreta slobodnih građana (PSG) Radivoje Jovović i Marija Vasić saopštili su danas da podnose neopozive ostavke na sve stranačke funkcije i istupaju iz članstva pokreta. „Razloga za ovakvu odluku je više.

I dok nismo željni iznošenja internih konflikata na svetlo dana, dužni smo javnosti i sugrađanima obrazloženje ove odluke. Ako se borimo za transparentnost i odgovornost, to znači i otvorenu reč, a ne skrivanje iza floskula i izvitoperenih istina“, naveli su oni u zajedničkom saopštenju. Dodali su da su njihovo delovanje i delovanje rukovodstva PSG različiti do te mere da ih ne mogu voditi unutar iste organizacije, te da smatraju da će u borbi za oslobođenje Srbije