SAD ponovo gađale brod navodnih švercera droge, jedna osoba poginula

Nova pre 41 minuta  |  Autor: Beta
SAD ponovo gađale brod navodnih švercera droge, jedna osoba poginula
Američka vojska je saopštila da je izvršila još jedan napad na brod koji je, kako tvrdi, švercovao drogu u istočnom Tihom okeanu, pri čemu je jedna osoba poginula. „Obaveštajne službe su potvrdile da je manji brod plovio poznatim rutama za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku i da je bio angažovan u operacijama trgovine drogom“, objavila je u ponedeljak Južna komanda SAD na društvenim mrežama. Objavljen je i snimak napada na brod. Južna komanda nije pružila dokaze
Otvori na nova.rs

SAD napale brod pod sumnjom na šverc droge, jedna osoba poginula

N1 Info pre 51 minuta
Američka vojska uništila brod. Ima mrtvih, objavili su snimak (video)

Alo pre 1 sat
"Ako se bude igrao grubo, to će mu biti zadnje" Tramp izdao poslednje upozorenje: Amerika izvela novi napad, ima mrtvih (video)

Blic pre 3 sata
Smrtonosan napad: Pravo u metu VIDEO

B92 pre 3 sata
Izveden smrtonosni udar: Najjača NATO članica napada

Alo pre 3 sata
Amerika napala brod u istočnom Pacifiku: Ima mrtvih!

Telegraf pre 2 sata
Vojska izvela novi napad

Vesti online pre 3 sata
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: U ruskom napadu na Ukrajinu poginule tri osobe, među kojima i dete; Podignuti poljski NATO avioni

RTV pre 21 minuta
Novi talas nasilja: Pet policajaca ubijeno na severozapadu Pakistana

Nova pre 26 minuta
Lavrov: Zapad je politizovao i „ukrajinizovao“ rad Uneska

Sputnik pre 20 minuta
Ćiribu-ćiriba kao lek: Kako su se bolesti lečile pre moderne medicine

N1 Info pre 11 minuta
Jaka eksplozija vodonika u fabrici u Lionu, 100.000 ljudi dobilo poziv da se evakuiše

Euronews pre 1 minut