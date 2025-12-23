Vojska izvela novi napad

Vesti online pre 27 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Američka vojska saopštila je da je izvela novi napad na navodni brod za prevoz droge u istočnom Tihom okeanu i da je u tom napadu ubijen jedan „narkoterorista“.

Kako je navedeno u saopštenju Južne komande SAD objavljenom sinoć na mreži X, vojno osoblje je po nalogu ministra odbrane SAD Pita Hegseta izvelo smrtonosni napad na brod koji je plovio poznatim rutama za trgovinu drogom i bio uključen u operacije trgovine narkoticima, prenosi En-Bi-Si. Ministarstvo odbrane SAD je više puta saopštilo da ciljani brodovi prevoze narkotike namenjene Sjedinjenim Američkim Državama. Prema podacima Pentagona, SAD su od septembra izvele
