Sutra počinje zimski raspust za učenike u Vojvodini: Evo do kada traje i kada se vraćaju u klupe

Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini počinje sutra, 24. decembra, i trajaće do 9. januara 2026. godine, potvrđeno je iz Ministarstvo prosvete.

Prema važećem školskom kalendaru za školsku 2025/2026. godinu, prvo polugodište u Vojvodini završava se 23. decembra 2025., dok drugo polugodište počinje 12. januara 2026. godine. Za učenike u ostalim delovima Srbije, zimski raspust počinje u sredu, 31. decembra, a završava se u petak, 16. januara 2026. godine. Drugo polugodište za njih počinje u ponedeljak, 19. januara 2026. Prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, tokom školske godine učenici imaju: Roditeljima