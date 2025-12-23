Oči u oči sa srpskim glasačkim telom

Po utvrđenom scenariju, grupe akademaca sa raznih univerziteta obilaze najzabačenija mesta po Srbiji, uporni i odlučni da obiđu što više domaćinstava, da čuju šta građani misle i da kažu šta studenti žele

Možda i najdelotvornija akcija podsticanja promene društva, Studenti u svakom selu, i danas se sprovodi, gotovo 14 meseci od pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, i više od godinu dana od početka blokada fakulteta. Po utvrđenom scenariju, grupe akademaca sa raznih univerziteta obilaze i najzabačenija mesta po Srbiji, u nameri da je (ponovo) probude. Međutim, ponegde ovo (naizgled) nije potrebno, kao u zaseoku Katrići sela Pranjani, u