Oči u oči sa srpskim glasačkim telom

Radar pre 39 minuta  |  Dragana Nikoletić
Oči u oči sa srpskim glasačkim telom

Po utvrđenom scenariju, grupe akademaca sa raznih univerziteta obilaze najzabačenija mesta po Srbiji, uporni i odlučni da obiđu što više domaćinstava, da čuju šta građani misle i da kažu šta studenti žele

Možda i najdelotvornija akcija podsticanja promene društva, Studenti u svakom selu, i danas se sprovodi, gotovo 14 meseci od pada nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, i više od godinu dana od početka blokada fakulteta. Po utvrđenom scenariju, grupe akademaca sa raznih univerziteta obilaze i najzabačenija mesta po Srbiji, u nameri da je (ponovo) probude. Međutim, ponegde ovo (naizgled) nije potrebno, kao u zaseoku Katrići sela Pranjani, u
Otvori na radar.rs

Radar »

Država će morati da se ponaša kao krizni menadžer

Država će morati da se ponaša kao krizni menadžer

Radar pre 24 minuta
Pomiluj me nežno i napredno

Pomiluj me nežno i napredno

Radar pre 39 minuta
Preživeti Beograd

Preživeti Beograd

Radar pre 39 minuta
Rasizam gubitnika tranzicije

Rasizam gubitnika tranzicije

Radar pre 39 minuta
Balansiranje na užetu

Balansiranje na užetu

Radar pre 39 minuta
Radar »

Društvo, najnovije vesti »

Pomiluj me nežno i napredno

Pomiluj me nežno i napredno

Radar pre 39 minuta
Avion u Koloradu sleteo samostalno nakon što je pilot onesposobljen: Kako funkcioniše Autoland?

Avion u Koloradu sleteo samostalno nakon što je pilot onesposobljen: Kako funkcioniše Autoland?

Aero.rs pre 39 minuta
Rasizam gubitnika tranzicije

Rasizam gubitnika tranzicije

Radar pre 39 minuta
Vremeplov: Slovenci se izjasnili za otcepljenje od Jugoslavije

Vremeplov: Slovenci se izjasnili za otcepljenje od Jugoslavije

RTV pre 19 minuta
Oči u oči sa srpskim glasačkim telom

Oči u oči sa srpskim glasačkim telom

Radar pre 39 minuta