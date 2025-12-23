Produžen pritvor osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Produžen pritvor osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić

ZAJEČAR - Viši sud u Zaječaru produžio je za još 30 dana pritvor Dejanu Dragojeviću i Srđanu Jankoviću, osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić, potvrđeno je za Tanjug u tom sudu.

U ovom slučaju je u toku dopuna istrage koju je naložio sud. Urađena je rekonstrukcija i trenutno tužilaštvo čeka analizu rekonstrukcije i veštačenja. Optužnica je bila podignuta, ali je vraćena na dopunu istrage. Nakon što je Apelacioni sud u Nišu dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, drugi put je naložio sa odluku donosi potpuno novo sudsko veće. Nakon toga je Viši sud u Zaječaru poslao Apelacionom sudu u Nišu zahtev za
