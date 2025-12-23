Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano, večernje naoblačenje i snežne padavine na jugoistoku

Naslovi.ai pre 15 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano, večernje naoblačenje i snežne padavine na jugoistoku

U Srbiji pretežno sunčano sa naoblačenjem i kišom uveče, dok se na jugoistoku očekuju snežne padavine i zahlađenje od 25. decembra.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje pretežno sunčano vreme u Srbiji tokom dana, osim u Timočkoj Krajini gde će biti oblačno i tmurno sa sipećom kišom. Ujutru se očekuje niska oblačnost po kotlinama i dolinama reka, kao i na zapadu Vojvodine, koja će se ponegde zadržati do pre podneva.

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni i istočni, na jugu Banata povremeno jak. Temperature će se kretati od -2 do 10 stepeni Celzijusa. Tokom večeri i noći očekuje se naoblačenje sa kišom koje će prvo zahvatiti jugozapadne delove, a potom se proširiti na veći deo zemlje.

U narednim danima predviđaju se padavine, sa mogućom susnežicom i snegom u višim predelima, dok će u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar. Ova vremenska situacija posledica je uticaja ciklona sa Mediterana i anticiklona sa istoka Evrope.

Za jugoistok Srbije RHMZ prognozira osetnije zahlađenje i snežne padavine u četvrtak 25. decembra. Kiša će padati u nižim, a sneg u višim predelima sa snežnim pokrivačem od 10 do 30 centimetara na planinama Besnoj Kobili, Kukavici, Staroj planini i Vlasini. Temperature će se kretati od -3 do 3 stepena.

