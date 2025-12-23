Pretežno sunčano, kiša uveče i tokom noći

Glas Zaječara pre 48 minuta  |  Svim učesnicima u saobraćaju
Pretežno sunčano, kiša uveče i tokom noći

U Srbiji će tokom jutra po kotlinama i dolinama reka biti maglovito, dok se tokom dana u većini krajeva očekuje pretežno sunčano vreme.

Izuzetak će biti Timočka krajina, gde će biti oblačno i tmurno, uz moguću sipeću kišu. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, dok će u košavskom području, naročito na jugu Banata, povremeno biti jak. Tokom večeri naoblačenje sa kišom zahvatiće jugozapadne krajeve, a tokom noći i većinu ostalih predela u zemlji. Najviša dnevna temperatura kretaće se od minus dva do 10 stepeni. U glavnom gradu ujutru će biti umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano,
