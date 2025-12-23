Tužioci danas odlučuju o novim članovima VST iz reda tužilaca

BEOGRAD - Izbori za pet članova Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca danas će biti održani u javnim tužilaštvima svih nivoa u celoj Srbiji.

Ukupno 762 javna tužioca u Srbiji biraće dva predstavnika osnovnih javnih tužilaštava, jednog predstavnika viših javnih tužilaštava, jednog predstavnika apelacionih tužilaštava, Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i Javnog tužilaštva za ratne zločine i jednog predstavnika Vrhovnog javnog tužilaštva. Najviše birača je na nivou osnovnih 448 i viših javnih tužilaštava 233. Na nivou apelacionih i specijalizovanih tužilaštava pravo glasa ima 68 javnih tužilaca i