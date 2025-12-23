Izbor članova Visokog saveta tužilaštva: Na kocki je potpuna režimska kontrola pravosuđa

Danas javni tužioci biraju pet članova Visokog saveta tužilaštva. Na kocki su ostaci samostalnosti pravosuđa, pre svega Tužilaštva za organizovani kriminal koje je trenutno najbolniji trn u oku naprednjačkog režima

Na izborima za pet članova Visokog sveta tužilaštva (VST) koji se održavaju u utorak (23. decembar) pravo glasa imaju 762 javna tužioca. Stručnjaci naglašavaju važnost tih izbora i ukazuju na nikad veće interesovanje javnosti, a u medijima se izbor opisuje kao borba za kontrolu nad pravosuđem, piše portal Savremena politika. Za prorežimske medije izbori su pitanje budućnosti vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, koja je odnedavno postala jedan od glavnih