Izbor članova Visokog saveta tužilaštva: Na kocki je potpuna režimska kontrola pravosuđa

Vreme pre 27 minuta
Izbor članova Visokog saveta tužilaštva: Na kocki je potpuna režimska kontrola pravosuđa

Danas javni tužioci biraju pet članova Visokog saveta tužilaštva. Na kocki su ostaci samostalnosti pravosuđa, pre svega Tužilaštva za organizovani kriminal koje je trenutno najbolniji trn u oku naprednjačkog režima

Na izborima za pet članova Visokog sveta tužilaštva (VST) koji se održavaju u utorak (23. decembar) pravo glasa imaju 762 javna tužioca. Stručnjaci naglašavaju važnost tih izbora i ukazuju na nikad veće interesovanje javnosti, a u medijima se izbor opisuje kao borba za kontrolu nad pravosuđem, piše portal Savremena politika. Za prorežimske medije izbori su pitanje budućnosti vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac, koja je odnedavno postala jedan od glavnih
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Tužioci danas odlučuju o novim članovima VST iz reda tužilaca

Tužioci danas odlučuju o novim članovima VST iz reda tužilaca

RTV pre 18 minuta
Tužilac Branko Stamenković pred dan odluke u Visokom savetu: „Javno tužilaštvo se nalazi na ozbiljnoj prekretnici“

Tužilac Branko Stamenković pred dan odluke u Visokom savetu: „Javno tužilaštvo se nalazi na ozbiljnoj prekretnici“

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvoIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Tužioci danas odlučuju o novim članovima VST iz reda tužilaca

Tužioci danas odlučuju o novim članovima VST iz reda tužilaca

RTV pre 18 minuta
Vreme danas pretežno sunčano: Kad stiže naoblačenje?

Vreme danas pretežno sunčano: Kad stiže naoblačenje?

Danas pre 8 minuta
Hitna pomoć u Beogradu: Veliki broj intervencija, motociklista lakše povređen

Hitna pomoć u Beogradu: Veliki broj intervencija, motociklista lakše povređen

Danas pre 18 minuta
Trošenje na AI dovodi do rekordno visokog nivoa duga tehnoloških kompanija

Trošenje na AI dovodi do rekordno visokog nivoa duga tehnoloških kompanija

Blic pre 18 minuta
"Hajde da razgovaramo": Sezonski grip u Srbiji - raste broj obolele dece predškolskog i školskog uzrasta

"Hajde da razgovaramo": Sezonski grip u Srbiji - raste broj obolele dece predškolskog i školskog uzrasta

Euronews pre 12 minuta