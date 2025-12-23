NATO i Poljska hitno digli avione: Rusija žestoko napala u blizini granice

Večernje novosti pre 1 sat
NATO i Poljska hitno digli avione: Rusija žestoko napala u blizini granice

POLjSKI i NATO avioni podignuti su rano jutros kako bi osigurali bezbednost poljskog vazdušnog prostora nakon što je Rusija pokrenula vazdušne napade usmerene na zapadnu Ukrajinu blizu granice sa Poljskom, saopštile su oružane snage te zemlje.

Foto: Profimedia - Lovci su podignuti u vazduh, a sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja na zemlji stavljeni su u stanje pojačane pripravnosti - saopštila je operativna komanda oružanih snaga Poljske u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi Rojters. Kako je navedeno ove "mere su preventivne prirode". Rusija je jutros masovno napala ukrajinsku energetsku infrastrukturu, a u nizu regiona su uvedena vanredna isključenja struje. Više o tome čitajte
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

"Lovci su u vazduhu, bežite!" NATO zemlja pokrenula hitnu proceduru, žestok udar u ranu zoru: Proglašena uzbuna, delovi…

"Lovci su u vazduhu, bežite!" NATO zemlja pokrenula hitnu proceduru, žestok udar u ranu zoru: Proglašena uzbuna, delovi Ukrajine u totalnom mraku (foto, video)

Blic pre 1 sat
"Lovci su u vazduhu": Poljska i NATO podigli avione zbog ruskog napada na Ukrajinu

"Lovci su u vazduhu": Poljska i NATO podigli avione zbog ruskog napada na Ukrajinu

Newsmax Balkans pre 1 sat
Ruski napad uoči Božića, dignuti NATO avioni! Masovni udari raketama i dronovima na Ukrajinu cele noći, eksplozije ne staju ni…

Ruski napad uoči Božića, dignuti NATO avioni! Masovni udari raketama i dronovima na Ukrajinu cele noći, eksplozije ne staju ni od jutros (foto, video)

Kurir pre 1 sat
(Video) NATO podigao avione zbog ruskih napada u blizini Poljske. Raste tenzija na granici sa Ukrajinom.

(Video) NATO podigao avione zbog ruskih napada u blizini Poljske. Raste tenzija na granici sa Ukrajinom.

Dnevnik pre 1 sat
NATO hitno podigao borbene avione! Uzbuna nakon napada Rusije

NATO hitno podigao borbene avione! Uzbuna nakon napada Rusije

Alo pre 1 sat
Poljski i NATO avioni podignuti zbog ruskog napada na Ukrajinu

Poljski i NATO avioni podignuti zbog ruskog napada na Ukrajinu

Politika pre 1 sat
Rusija pokrenula veliki vazdušni napad na Kijev; Sve bukti - sprema se kontranapad FOTO

Rusija pokrenula veliki vazdušni napad na Kijev; Sve bukti - sprema se kontranapad FOTO

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaRojtersRusijaPoljskaRat u Ukrajiniavioni

Svet, najnovije vesti »

​Kineski premijer pozvao na dodatne napore za izradu nacrta 15. petogodišnjeg plana

​Kineski premijer pozvao na dodatne napore za izradu nacrta 15. petogodišnjeg plana

Beta pre 50 minuta
„Niko ne želi da bude kažnjen zbog neuspeha“: Kako generali lažno ubeđuju Putina da će uskoro pobediti u Ukrajini

„Niko ne želi da bude kažnjen zbog neuspeha“: Kako generali lažno ubeđuju Putina da će uskoro pobediti u Ukrajini

Danas pre 55 minuta
Trampova administracija tuži Vašington

Trampova administracija tuži Vašington

Danas pre 19 minuta
Rusija: Ukrajina napala Stavropoljski kraj, požari u industrijskoj zoni

Rusija: Ukrajina napala Stavropoljski kraj, požari u industrijskoj zoni

RTV pre 49 minuta
Tramp koji ne odustaje od anektiranja Grenlanda: "Potreban nam je zbog nacionalne zaštite"

Tramp koji ne odustaje od anektiranja Grenlanda: "Potreban nam je zbog nacionalne zaštite"

Radio 021 pre 24 minuta