Haos u Ivanjici: FSS priznao grešku VAR-a, Javor uzvraća tužbama protiv "interesnih grupa"

B92 pre 41 minuta
Haos u Ivanjici: FSS priznao grešku VAR-a, Javor uzvraća tužbama protiv "interesnih grupa"

Fudbalski klub Javor iz Ivanjice saopštio je da će pokrenuti krivične postupke pred državnim organima zbog dešavanja na utakmici poslednjeg jesenjeg kola protiv Vojvodine.

Iako je meč završen pobedom Novosađana rezultatom 2:1, susret je obeležila odluka iz finiša prvog poluvremena kada je domaćinu poništen pogodak za vođstvo od 2:0. U drugom minutu sudijske nadoknade prvog dela igre, igrač Javora Dukure postigao je gol koji je sudija Milan Mitić poništio zbog ofsajda, nakon petominutne provere u VAR sobi. Fudbalski savez Srbije (FSS) se po završetku kola zvanično oglasio i potvrdio da je tom prilikom napravljena greška. "Pomoćni
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Potres zbog neregularnosti u Superligi: Iz Javora sumnjaju da su se „interesne grupe“ urotile protiv njih, FSS priznao grešku!…

Potres zbog neregularnosti u Superligi: Iz Javora sumnjaju da su se „interesne grupe“ urotile protiv njih, FSS priznao grešku!

Hot sport pre 30 minuta
Alžir pobedom nad Sudanom započeo Afrički kup nacija

Alžir pobedom nad Sudanom započeo Afrički kup nacija

RTS pre 2 sata
Fudbaleri Alžira pobedili Sudan na Kupu afričkih nacija

Fudbaleri Alžira pobedili Sudan na Kupu afričkih nacija

Radio sto plus pre 2 sata
(Video) Zidan gledao debi sina i dobio ovacije: Legendarni fudbaler „zapalio“ stadion u Maroku

(Video) Zidan gledao debi sina i dobio ovacije: Legendarni fudbaler „zapalio“ stadion u Maroku

Dnevnik pre 2 sata
Marez strelac na četvrtom Kupu Nacija, dovoljno mu dva minuta

Marez strelac na četvrtom Kupu Nacija, dovoljno mu dva minuta

Sport klub pre 2 sata
Ludnica u Africi: Dva gola za pobedu u dubokoj nadoknadi, Marez junak Alžira

Ludnica u Africi: Dva gola za pobedu u dubokoj nadoknadi, Marez junak Alžira

Nova pre 2 sata
Marez blistao - pustinjske lisice krenule silovito: Fudbaleri Alžira pobedili Sudan na Kupu afričkih nacija

Marez blistao - pustinjske lisice krenule silovito: Fudbaleri Alžira pobedili Sudan na Kupu afričkih nacija

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalVojvodinaFudbalski savezFSSIvanjicaJavorFudbalski savez Srbije

Sport, najnovije vesti »

Priveden predsednik Fenerbahčea posle pozitivnog testa na narkotike

Priveden predsednik Fenerbahčea posle pozitivnog testa na narkotike

Danas pre 46 minuta
Uoči gostovanja u Beogradu iz Makabija poručuju: Dobro znamo kroz šta Partizan prolazi

Uoči gostovanja u Beogradu iz Makabija poručuju: Dobro znamo kroz šta Partizan prolazi

Danas pre 1 sat
Ove godine se prekida 137 godina duga tradicija Premijer lige

Ove godine se prekida 137 godina duga tradicija Premijer lige

Danas pre 2 sata
Šampion Afrike slomio autsajdera: Fudbaleri Obale Slonovače pobedili Mozambik

Šampion Afrike slomio autsajdera: Fudbaleri Obale Slonovače pobedili Mozambik

Kurir pre 0 minuta
Pokeraš "vraća iz mrtvih" posrnulog fudbalskog velikana

Pokeraš "vraća iz mrtvih" posrnulog fudbalskog velikana

B92 pre 0 minuta