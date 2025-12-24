Haos u Ivanjici: FSS priznao grešku VAR-a, Javor uzvraća tužbama protiv "interesnih grupa"

Fudbalski klub Javor iz Ivanjice saopštio je da će pokrenuti krivične postupke pred državnim organima zbog dešavanja na utakmici poslednjeg jesenjeg kola protiv Vojvodine.

Iako je meč završen pobedom Novosađana rezultatom 2:1, susret je obeležila odluka iz finiša prvog poluvremena kada je domaćinu poništen pogodak za vođstvo od 2:0. U drugom minutu sudijske nadoknade prvog dela igre, igrač Javora Dukure postigao je gol koji je sudija Milan Mitić poništio zbog ofsajda, nakon petominutne provere u VAR sobi. Fudbalski savez Srbije (FSS) se po završetku kola zvanično oglasio i potvrdio da je tom prilikom napravljena greška. "Pomoćni