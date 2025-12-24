Novaković (NPS): Krivci za smrt 16 ljudi oslobođeni odgovornosti, epizodisti će biti žrtvovani

Beta pre 1 sat

Odlukom Višeg suda u Novom Sadu o obustavljanju krivičnih postupaka u slučaju "nadstrešnica" protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković i Anite Dimoski, pravi krivci za gubitak 16 života oslobođeni su odgovornosti dok će epizodisti biti žrtvovani, ocenio je večeras potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković.

On je u pisanoj izjavi ocenio da ta odluka "jasno pokazuje da će vlast na sve načine opstruisati sve moguće procese i poništiti zakone samo da zaštite kriminalni krug oko sebe".

"U ovom slučaju koji je potresao celu Srbiju došlo je do ozbiljnog izokretanja pravde i ovakav ishod baca senku na pravičnost postupka. Ovakva odluka urušava i dodatno produbljuje nepoverenje u institucije jer samo još jednom dokazuje da u Srbiji zakon ne važi jednako za sve i da štiti interese pojedinaca bliskih vlasti", naveo je Novaković a preneo NPS.

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu obustavilo je danas krivični postupak u slučaju "nadstrešnica" protiv bivšeg ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Gorana Vesića i bivše v.d. direktorke"Infrastruktura železnice Srbije" Jelene Tanasković.

Postupak je obustavljen i protiv bivše v.d. pomoćnice ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića.

"Veće je našlo da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su imenovani okrivljeni izvršili krivična dela koja su predmet optužbe", navodi se u saopštenju suda.

Sud je ukinuo kućni pritvor Jeleni Tanasković, Milanu Spremiću, Milanu Gavriloviću i Dejanu Todoroviću, dok prema okrivljenima Goranu Vesiću i Aniti Dimoski traju mere zabrane napuštanja stana određene rešenjem Višeg suda u Beogradu.

Optužnica je potvrđena protiv Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića.

Oni su optuženi za pad nadstrešnice sa renoviranog objekta Železničke stanice u Novom Sadu, kada je 1. novembra prošle godine poginulo 16 ljudi.

Milivojević (DS): Obustavljanje postupka za nadstrešnicu nastavak državnog udara koji predvodi Vučić

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević ocenio je danas da odluka Vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu kojom se obustavlja postupak protiv dela osumnjičenih za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine predstavlja "nastavak državnog udara koji u produženom trajanju predvodi Aleksandar Vučić". Milivojević je u saopštenju ocenio da ta odluka ujedno predstavlja i "pravni i moralni skandal bez presedana". "Tu odluku, koja nema veze ni sa pravom ni sa pravdaom, napisao je sam Vučić koji se u svakom predmetu koji ima veze sa korupcijom i organizovanim kriminalom protivustavno postavlja kao vrhovni tužilac i sudija. Vučić na taj način nagrađuje i štiti sve izvršioce kriminalnih radnji počinjenih od strane pripadnika vladajućeg kartela na čijem je čelu", naveo je on. Prema njegovim rečima,to nije sudska odluka u pravom smislu te reči, već "politička poruka da u Vučićevoj Srbiji ne odgovaraju oni koji su na vlasti, bez obzira na broj mrtvih, bez obzira na dokaze, bez obzira na zdrav razum". "Sud je danas samo formalizovao ono što je šef mafije, Vučić, govorio od prvog dana. Da Goran Vesić nije kriv, da niko iz vlasti nije kriv. Da je sve bilo 'po propisima'. Ceo postupak je očigledno služio kao zabava za javnost, da se kupi vreme, priguši bes građana i simulira pravna država", dodao je Milivojević. Ocenio je da, ukoliko za "ubistvo 16 ljudi korupcijom" nema krivične odgovornosti, onda u Srbiji pravo više ne postoji. "Ko sa Vučićem danas deli nepravdu, sutra će spoznati da pravda ipak postoji. Pravda dolazi sa slobodom", naveo je predsednik Demokratske stranke. Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu obustavilo je danas krivični postupak protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju "Nadstrešnica", navodeći da je našlo da nema dovoljno dokaza za opravdanu sumnju da su imenovani okrivljeni izvršili krivična dela koja su predmet optužbe, dok je optužnica potvrđena protiv Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića, naveo je sud. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je danas najavilo da će podneti žalbu na odluku novosadskog Višeg suda po kojoj je oslobođen krivice deo okrivljenih za slučaj pada nadstrešnice, kada je 16 ljudi poginulo, a jedna osoba teško povređena, jer smatra da je istragom "nesumnjivo dokazano postojanje opravdane sumnje svih okrivljenih".

(Beta, 24.12.2025)