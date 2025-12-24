Obustavljeni postupci protiv Vesića, Tanasković i Dimoski u slučaju pada nadstrešnice

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu donelo je odluku da se postupci protiv Gorana Vesića, Jelene Tanasković i Anite Dimoski u slučaju pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu obustavljaju.

Postupak se obustavlja i protiv Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića kojima se na teret stavljalo teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim iznošenjem građevinskih radova. Veće smatra da nema dovoljno dokaza da za sumnju da su okrivljeni učinili krivična dela koja su im se stavila na teret. Prema imenovanim okrivljenima ukinuta je mera zabrane napuštanja stana, pa se Tanasković, Spremić, Gavrilović i Todorović odmah