Užas na Voždovcu: Psi napali ženu i teško je povredili, lekari joj se bore za život

Žena se bori za život nakon što su joj psi naneli jezive povrede večeras na Voždovcu! Jeziva scena dogodila se u dvorištu kuće oko 22 sata, kad su na ženu, koja ima 57 godina, nasrnula dva njena psa rase kane korso. Žena je navodno zatečena u stravičnom stanju, zadobila je brojne teške povrede i izgubila mnogo krvi, a hitno je prebačena u Urgentni centar gde se lekari bore da joj sačuvaju život. Kurir.rs/Telegraf