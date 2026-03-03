Horor u Beogradu: Žena se bori za život nakon napada 2 psa, zadobila jezive povrede, dvorište bilo puno krvi

Telegraf pre 1 sat  |  Telegarf.rs
Horor u Beogradu: Žena se bori za život nakon napada 2 psa, zadobila jezive povrede, dvorište bilo puno krvi
Žena se bori za život nakon što su joj psi naneli jezive povrede večeras na Voždovcu! Kako Telegraf nezvanično saznaje, jeziva scena dogodila se u dvorištu kuće oko 22 sata, kad su na ženu, koja ima 57 godina, nasrnula dva njena psa rase kane korso. Žena je navodno zatečana u stravičnom stanju, zadobila je brojne teške povrede i izgubila mnogo krvi, a hitno je prebačena u Urgentni centar gde se lekari bore da joj sačuvaju život. (Telegarf.rs)
Ključne reči

voždovacPasbeograd

