SAD žele da onemoguće predsednika Venecuele da kontroliše državne resurse

Beta pre 1 sat

 Američke vlasti saopštile su u Ujedinjenim nacijama (UN) da će uvesti i sprovoditi sankcije "u maksimalnoj meri" kako bi onemogućile predsednika Venecuele Nikolasa (Nicolas) Madura da kontroliše državne resurse.

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) mesecima vodi kampanju protiv brodova osumnjičenih za trgovinu drogom kod venecuelanske obale i pacifičke obale Latinske Amerike.

Kako je prenela agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu, Tramp je pretio napadima na Venecuelu.

"Najozbiljnija pretnja ovoj hemisferi, našem sopstvenom susedstvu i SAD, dolazi od transnacionalnih terorističkih i kriminalnih grupa", rekao je američki ambasador pri UN Majk Volc (Mike Waltz) Savetu bezbednosti UN.

SAD su pojačale vojno prisustvo u regionu, a Tramp je najavio blokadu svih plovila koja podležu američkim sankcijama.

Američka obalska straža je presrela dva tankera u Karipskom moru, oba natovarena venecuelanskom sirovom naftom. Obalska straža takođe progoni treći prazan brod koji se približavao obali Venecuele.

"Realnost situacije je da sankcionisani tankeri za prevoz nafte funkcionišu kao primarna ekonomska linija spasa za Madura i njegov nelegitimni režim. Sankcionisani tankeri takođe finansiraju narkoterorističku grupu Kartel de Los Soles", rekao je Volc.

Vašington je krajem prošlog meseca proglasio Kartel de los Soles, stranom terorističkom organizacijom zbog navodne uloge u švercu droge u SAD i optužio Madura da predvodi tu grupu.

Vlada Venecuele odbacila je tu odluku kao "smešnu" i navela da je reč o "nepostojećoj" organizaciji.

(Beta, 24.12.2025)

Povezane vesti »

Venecuela optužuje SAD za najveću iznudu u istoriji nakon zaplene naftnih tankera

Venecuela optužuje SAD za najveću iznudu u istoriji nakon zaplene naftnih tankera

Telegraf pre 25 minuta
SAD žele da onemoguće predsednika Venecuele da kontroliše državne resurse

SAD žele da onemoguće predsednika Venecuele da kontroliše državne resurse

Radio sto plus pre 1 sat
Amerika će protiv Madura sprovesti sankcije "u maksimalnoj meri". Cilj Vašingtona da onemogući predsednika Venecuele da…

Amerika će protiv Madura sprovesti sankcije "u maksimalnoj meri". Cilj Vašingtona da onemogući predsednika Venecuele da kontroliše državne resurse

Kurir pre 1 sat
SAD žele da onemoguće predsednika Venecuele da kontroliše državne resurse

SAD žele da onemoguće predsednika Venecuele da kontroliše državne resurse

Serbian News Media pre 1 sat
Sankcije Venecueli u „maksimalnoj meri“: SAD žele da onemoguće Maduru da kontroliše državne resurse

Sankcije Venecueli u „maksimalnoj meri“: SAD žele da onemoguće Maduru da kontroliše državne resurse

Danas pre 2 sata
Vašington steže obruč oko Madura: Sankcije „do maksimuma“, pretnje i blokada brodova

Vašington steže obruč oko Madura: Sankcije „do maksimuma“, pretnje i blokada brodova

Nova pre 2 sata
SAD žele da onemoguće predsednika Venecuele da kontroliše državne resurse

SAD žele da onemoguće predsednika Venecuele da kontroliše državne resurse

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNRojtersVenecuelaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

SAD i Ukrajina postigle konsenzus o ključnim pitanjima, ali teritorijalni sporovi ostaju nerešeni

SAD i Ukrajina postigle konsenzus o ključnim pitanjima, ali teritorijalni sporovi ostaju nerešeni

Beta pre 36 minuta
Peskov: Nećemo reći šta je tačno Dmitrijev "doneo" iz SAD

Peskov: Nećemo reći šta je tačno Dmitrijev "doneo" iz SAD

RTV pre 11 minuta
Kremlj: Dmitrijev detaljno izvestio Putina o rezultatima posete SAD, ruski stav je dobro poznat

Kremlj: Dmitrijev detaljno izvestio Putina o rezultatima posete SAD, ruski stav je dobro poznat

Sputnik pre 5 minuta
Pentagon upozorava: Kina čini SAD ranjivijim nego ikad

Pentagon upozorava: Kina čini SAD ranjivijim nego ikad

Nova pre 11 minuta
Zelenski: Konsenzus sa SAD o nekoliko kritičnih pitanja, ali teritorijalni sporovi ostali nerešeni

Zelenski: Konsenzus sa SAD o nekoliko kritičnih pitanja, ali teritorijalni sporovi ostali nerešeni

N1 Info pre 35 minuta