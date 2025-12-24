Stefanović (SSP) o ambasadorskoj konferenciji: Vučić govorio kao Milošević pre pada s vlasti

Beta pre 14 minuta

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović uporedio je današnje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa pričama Slobodana Miloševića pre pada s vlasti s kraja devedesetih godina prošlog veka.

Vučić je ranije danas je na godišnjoj ambasadorskoj konferenciji u Beogradu izjavio da Srbija mora da "pojača prisustvo u Africi, Aziji i Latinskoj Americi".

Stefanović je na društvenioj mreži Iks napisao da predsednik Srbije nije rekao ni reč o krahu i debaklu režimske spoljne politike, prenela je SSP.

"Ali zato ćemo ojačati prisustvo u Aziji i Africi, misli da tamo ne pitaju za 'sitnice' kao što su ogromna korupcija SNS, zarobljeni mediji, krađa izbora i nasilje", naveo je on.

Zamenik predsednika opozicione SSP napisao je da je i Milošević isto pričao pre pada sa vlasti.

(Beta, 24.12.2025)