(Foto) Dea Đurđević je samo jednom podelila fotografiju sa novim dečkom i pokazala koliko je srećna i zaljubljena: Nazdravljali u restoranu, ona nije skidala osmeh

Blic pre 51 minuta
(Foto) Dea Đurđević je samo jednom podelila fotografiju sa novim dečkom i pokazala koliko je srećna i zaljubljena…

Sarapa otkrio da zvanično nije otišla na trudničko bolovanje.

Par je obnovio vezu nakon 15 godina, a Dea ga krije od javnosti. Voditeljka Dea Đurđević je trudna i čeka dete sa novim dečkom Lazarom sa kojim je započela vezu nakon raskida sa Mladenom Mijatovićem. Svog izabranika krije od javnosti, samo je jednom podelila fotografiju na kojoj je pokazala koliko je srećna pored njega. Naime, voditeljka Dea Đurđević se nakon 15 godina ponovo srela sa novim dečkom Lazarom i obnovili su vezu. Lazar se ne bavi javnim poslom i ne želi
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ovo je jedina slika Dee Đurđević sa dečkom s kojim čeka bebu! Ne skida osmeh, život ih spojio posle 15 godina

Ovo je jedina slika Dee Đurđević sa dečkom s kojim čeka bebu! Ne skida osmeh, život ih spojio posle 15 godina

Telegraf pre 25 minuta
"Moraćemo ulicu da zatvorimo za svadbu": Dea Đurđević o planovima za venčanje, spomenula život na selu

"Moraćemo ulicu da zatvorimo za svadbu": Dea Đurđević o planovima za venčanje, spomenula život na selu

Mondo pre 55 minuta
Šarapa otkrio da li Dea ide na trudničko: Povratak na posao zavisi od jedne stvari

Šarapa otkrio da li Dea ide na trudničko: Povratak na posao zavisi od jedne stvari

Mondo pre 2 sata
Šarapa otkrio šta se dešava sa trudnom Deom Vodio jutarnji sa novom koleginicom - njen povratak na TV zavisi od jedne stvari

Šarapa otkrio šta se dešava sa trudnom Deom Vodio jutarnji sa novom koleginicom - njen povratak na TV zavisi od jedne stvari

Blic pre 2 sata
"Stiže nam beba" nakon što se Dea nije pojavila u emisiji, oglasio se Šarapa i otkrio šta se dešava sa trudnom koleginicom

"Stiže nam beba" nakon što se Dea nije pojavila u emisiji, oglasio se Šarapa i otkrio šta se dešava sa trudnom koleginicom

Kurir pre 1 sat
"Svadba srpska, tradicionalna, moraće ulicu da zatvore" Dea uživa u trudnoći, a ovako je govorila o venčanju: "Mladoženja da…

"Svadba srpska, tradicionalna, moraće ulicu da zatvore" Dea uživa u trudnoći, a ovako je govorila o venčanju: "Mladoženja da me zasmeje"

Blic pre 2 sata
Kako su Željko i Milica Mitrović reagovali na Deinu trudnoću: Evo šta je čelnik Pinka odmah uradio nakon lepih vesti

Kako su Željko i Milica Mitrović reagovali na Deinu trudnoću: Evo šta je čelnik Pinka odmah uradio nakon lepih vesti

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dea Đurđević

Zabava, najnovije vesti »

Doček Nove godine u Leskovcu uz nastup lokalnog benda, besplatno piće i pljeskavice

Doček Nove godine u Leskovcu uz nastup lokalnog benda, besplatno piće i pljeskavice

Južne vesti pre 15 minuta
"Nisam mogao da ustanem, stavili su me u auto" Đani se toliko napio na nastupu da nije otpevao svoj blok, ispričao hit anegdotu…

"Nisam mogao da ustanem, stavili su me u auto" Đani se toliko napio na nastupu da nije otpevao svoj blok, ispričao hit anegdotu

Blic pre 11 minuta
Tina Ivanović nije prebolela bivšeg muža!

Tina Ivanović nije prebolela bivšeg muža!

Svet & Skandal pre 20 minuta
Čemu zaista služe rupice na korpama za veš? Odgovor će vas iznenaditi

Čemu zaista služe rupice na korpama za veš? Odgovor će vas iznenaditi

Kurir pre 20 minuta
AS Studioton obeležio kraj godine serijom radionica u oblasti muzičke produkcije i stvaralaštva

AS Studioton obeležio kraj godine serijom radionica u oblasti muzičke produkcije i stvaralaštva

Kurir pre 5 minuta