MMF: Struja u Srbiji skuplja 2026, NIS potencijalni trošak do dve milijarde evra

Vlada Srbije ugovorila je sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) da će sprovoditi godišnja usklađivanja cene električne energije za domaćinstva, što uključuje i povećanje u oktobru 2026. godine, navodi se u izveštaju MMF-a o drugoj reviziji u okviru aranžmana sa Srbijom, odnosno Instrumenta za koordinaciju politika (PCI).

Tako je utvrđeno da će struja poskupeti za "najmanje jedan procentni poen iznad inflacije, a na osnovu procene finansijskih potreba energetskih javnih preduzeća koja treba da bude završena do maja 2026. godine". Ako se uzme u obzir da je projekcija Narodne banke Srbije (NBS) da će inflacija u 2026. iznositi 3,7 odsto, to bi značilo da će struja od oktobra poskupeti najmanje 4,7 odsto. Podsetimo da je inflacija u ovoj godini bila na vrhuncu u julu, kada je dostigla