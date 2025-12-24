MMF: Struja u Srbiji skuplja 2026, NIS potencijalni trošak do dve milijarde evra

Bloomberg Adria pre 6 sati  |  Slađana Gavrić
Vlada Srbije ugovorila je sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) da će sprovoditi godišnja usklađivanja cene električne energije za domaćinstva, što uključuje i povećanje u oktobru 2026. godine, navodi se u izveštaju MMF-a o drugoj reviziji u okviru aranžmana sa Srbijom, odnosno Instrumenta za koordinaciju politika (PCI).

Tako je utvrđeno da će struja poskupeti za "najmanje jedan procentni poen iznad inflacije, a na osnovu procene finansijskih potreba energetskih javnih preduzeća koja treba da bude završena do maja 2026. godine". Ako se uzme u obzir da je projekcija Narodne banke Srbije (NBS) da će inflacija u 2026. iznositi 3,7 odsto, to bi značilo da će struja od oktobra poskupeti najmanje 4,7 odsto. Podsetimo da je inflacija u ovoj godini bila na vrhuncu u julu, kada je dostigla
