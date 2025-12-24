Nedeljnik.rs: Struja poskupljuje sledeće godine

Glas Zaječara pre 4 sati  |  Izvor: Beta
Nedeljnik.rs: Struja poskupljuje sledeće godine

Struja za domaćinstva će naredne godine poskupeti, navedeno je u najnovijem Izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o sprovođenju aktuelnog aranžmana sa Srbijom, piše danas Nedeljnik.rs.

Prema zvaničnom dogovoru sa Fondom, naredno usklađivanje tarifa predviđeno je najkasnije do 1. oktobra 2026, dok će visina tog poskupljenja biti utvrđena, nakon detaljne finansijske analize potreba energetskih preduzeća koja će biti završena u maju, piše u Izjavi o ekonomskim politikama do 2027. godine, koju je Vlada Srbije uputila Fondu. U materijalu se naglašava da planirano poskupljenje u svakom slučaju neće biti niže od inflacije izmerene indeksom potrošačkih
Ključne reči

MMFInflacijaVlada Srbijestrujaposkupljenje

