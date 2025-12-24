Danas je Badnji dan po gregorijanskom kalendaru

Danas je Badnji dan po gregorijanskom kalendaru

Rimokatolička crkva i crkve zapadnog obreda slave Badnje veče kao uvod u Božić, dan kada se, prema hrišćanskom verovanju, slavi rođenje Isusa Hrista.

Badnji dan, porodični praznik, provodi se u pripremama za ponoćnu misu. Pre odlaska u crkvu, uz obilje običaja koji se razlikuju od grada do grada, od države do države, porodica se okuplja za prazničnim stolom, piše rts.rs. U katoličkim krajevima večera je obično posna, a mnogi ne jedu ništa do večere, koja obično dugo traje. Pri kraju dolaze čestitari koji, kao pastiri, najavljuju dolazak Božića. Tradicionalno, u toku večeri stiže i Deda Mraz, koji ostavlja
