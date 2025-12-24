Upozorenje RHMZ na snežne padavine i olujni vetar u istočnoj Srbiji

Ist media pre 1 sat
Upozorenje RHMZ na snežne padavine i olujni vetar u istočnoj Srbiji

Prema najnovijim informacijama, sneg će u naredna dva dana prekriti istočne i centralne delove Srbije, dok se u planinskim predelima očekuje i intenzivnije snežne padavine.

Meteorolozi RHMZ-a upozorili su da će u istočnoj Srbiji i sutra padati sneg, pri čemu se u nižim predelima, posebno u delovima Timočke Krajine, očekuje formiranje snežnog pokrivača do 20 centimetara. U planinskim oblastima, visina snega može premašiti 40 centimetara, uz mogućnost stvaranja snežnih nanosa zbog olujnog vetra koji je u najavi za sutra. Saveti za pešake i vozače Zbog najavljenih snežnih padavina i pojačanog vetra, nadležni apeluju na građane da
Otvori na istmedia.rs

Povezane vesti »

Zabeleo se ovaj deo Srbije: Sneg veje li veje, konačno prizori u skladu sa dobom godine

Zabeleo se ovaj deo Srbije: Sneg veje li veje, konačno prizori u skladu sa dobom godine

Mondo pre 14 minuta
Sneg zavejao ovaj deo Srbije, snimci su neverovatni: Do sutra u ovim predelima pašće i do pola metra

Sneg zavejao ovaj deo Srbije, snimci su neverovatni: Do sutra u ovim predelima pašće i do pola metra

Telegraf pre 24 minuta
Sutra u Novom Pazaru kiša i sneg: očekuje se zahlađenje

Sutra u Novom Pazaru kiša i sneg: očekuje se zahlađenje

IndeksOnline pre 59 minuta
Upozorenje RHMZ za istočnu Srbiju: Očekuju se padavine i vetar, na planinama do 40 cm snega

Upozorenje RHMZ za istočnu Srbiju: Očekuju se padavine i vetar, na planinama do 40 cm snega

Nedeljnik pre 1 sat
Temperature u padu, a sneg sve izvesniji: Čubrilo najavljuje zahlađenje na kraju decembra

Temperature u padu, a sneg sve izvesniji: Čubrilo najavljuje zahlađenje na kraju decembra

Mondo pre 1 sat
Sneg okovao Hrvatsku, automobili zaglavljeni u smetovima: Sprema se bura i na Jadranu FOTO

Sneg okovao Hrvatsku, automobili zaglavljeni u smetovima: Sprema se bura i na Jadranu FOTO

B92 pre 1 sat
Putevi Srbije apelovali na vozače da budu oprezni zbog očekivanog snega

Putevi Srbije apelovali na vozače da budu oprezni zbog očekivanog snega

Glas Zaječara pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

„Niste sami u tome, postoji zajednica i podrška koja neće dozvoliti da ovo nasilje opstane“, Dina Bajrektarević za Mašinu o…

„Niste sami u tome, postoji zajednica i podrška koja neće dozvoliti da ovo nasilje opstane“, Dina Bajrektarević za Mašinu o konverzivnim praksama

Mašina pre 9 minuta
Na kojim lokacijama u većim gradovima će građani moći da potpišu peticiju za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

Na kojim lokacijama u većim gradovima će građani moći da potpišu peticiju za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

N1 Info pre 54 minuta
Nedeljnik.rs: Struja poskupljuje sledeće godine

Nedeljnik.rs: Struja poskupljuje sledeće godine

Forbes pre 44 minuta
Stefanović (SSP) o ambasadorskoj konferenciji: Vučić govorio kao Milošević pre pada s vlasti

Stefanović (SSP) o ambasadorskoj konferenciji: Vučić govorio kao Milošević pre pada s vlasti

Beta pre 14 minuta
Palatu nauke za godinu dana posetilo više od 105.000 ljudi

Palatu nauke za godinu dana posetilo više od 105.000 ljudi

Beta pre 29 minuta