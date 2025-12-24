Upozorenje RHMZ na snežne padavine i olujni vetar u istočnoj Srbiji

Prema najnovijim informacijama, sneg će u naredna dva dana prekriti istočne i centralne delove Srbije, dok se u planinskim predelima očekuje i intenzivnije snežne padavine.

Meteorolozi RHMZ-a upozorili su da će u istočnoj Srbiji i sutra padati sneg, pri čemu se u nižim predelima, posebno u delovima Timočke Krajine, očekuje formiranje snežnog pokrivača do 20 centimetara. U planinskim oblastima, visina snega može premašiti 40 centimetara, uz mogućnost stvaranja snežnih nanosa zbog olujnog vetra koji je u najavi za sutra. Saveti za pešake i vozače Zbog najavljenih snežnih padavina i pojačanog vetra, nadležni apeluju na građane da