Nova tura snega stiže u Srbiju: Radarski snimci otkrivaju kada stižu padavine (foto)

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje novu turu snega večeras u Srbiji uz kišu.

Do kraja dana se očekuue kiša na severu i u nekim centralnim delovima, dok će padati sneg na istoku zemlje. "Do kraja dana oblačno, na severu i ponegde i u centralnim predelima još mestimično slaba kiša, a na istoku sneg. Uveče i tokom noći očekuju se nove padavine sa juga i istoka Srbije, i to u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg. Kiša će u drugom delu noći u nižim predelima južne i centralne Srbije takođe preći u susnežicu i sneg. Vetar pretežno