Dijana Hrka nakon odbacivanja optužnice protiv Vesića u Novom Sadu: Bruka i sramota Srbije, ako treba - podneću privatnu tužbu…

Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu obustavilo je danas krivični postupak protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju „Nadstrešnica“.

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, ispričala je za Novu da je ovo poniženje porodica nastradalih. Dijana Hrka, majka mladića Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice, za Novu je izjavila da je ovo bruka i sramota za Srbiju. „Ovo je bruka i sramota za sve nas i nas su kao prodice ponizili. Država nas je ponizila. Jako sam očajna zbog toga, ovo je veliki šok, tek sada ne verujem u bilo kakvu instituciju u ovoj zemlji. Ovaj predsednik je dno dna, kao i sudstvo i