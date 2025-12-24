Kako vernici slave Badnji dan po gregorijanskom kalendaru: Misa, čestitari i drugi običaji

Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, proslavljaju Badnji dan i Badnje veče, najavljujući Božić, praznika rođenja Isusa Hrista.

Tokom Badnjeg dana i u večeri uoči Božića vernici poštuju običaje koji su vezani za taj praznik među kojima je i pevanje božićnih pesama koje su izraz dugogodišnje tradicije. Pre odlaska u crkvu, uz mnoštvo različitih običaja, porodica se okuplja za prazničnim stolom, a u katoličkim krajevima večera je obično posna, a mnogi čak ne jedu ništa do večere. Pre crkvene mise dolaze čestitari koji, kao pastiri, najavljuju dolazak Božića, potom se odlazi u crkvu. U toku