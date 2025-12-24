Gašenjem Apoteke Beograd ugrožena i farmaceutska struka

"Apoteka Beograd nije samo lokal u kom se izdaju i prodaju lekovi, već ključna obrazovna tačka za buduće farmaceute i farmaceutske tehničare", navodi se u saopštenju Kreni-Promeni.

Još tokom srednje škole, navode iz Kreni-Promeni, učenici dolaze na praksu upravo u Apoteku Beograd, gde uče ono što se ne može naučiti iz udžbenika, kako se prave magistralni lekovi, galenski preparati, kreme, masti i rastvori prilagođeni pacijentima, piše N1. „Nakon završenih studija, studenti farmacije u Apoteci Beograd obavljaju pripravnički staž, gde stiču dragoceno stručno iskustvo koje ih oblikuje kao zdravstvene radnike, a ne kao puke prodavce lekova. Za