MOL: JANAF krši zakon i nanosi štetu ukoliko ne omogući tranzit ruske nafte

BUDIMPEŠTA - Mađarska Grupa MOL pozvala je danas hrvatsku kompaniju za transport nafte JANAF da bez odlaganja potvrdi da će omogućiti tranzit pošiljki ruske sirove nafte koje nisu obuhvaćene sankcijama, a pristižu morskim putem.

MOL napominje u saopštenju da je hrvatski operater naftovoda u obavezi da to omogući u skladu sa sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. MOL očekuje jasan odgovor hrvatske kompanije najkasnije do 27. februara 2026. godine i dodaje da se u slučaju odbijanja može obratiti Evropskoj komisiji i pokrenuti postupak radi naknade štete. JANAF je odavno upoznat sa činjenicom da su isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba