MOL: "Janaf ima rok do sutra da odgovori na zahtev"

MOL je dao rok do 27. februara 2026. za jasan odgovor, u suprotnom najavljuje mogućnost pokretanja postupka pred Evropskom komisijom Rukovodeći se propisima EU i SAD, MOL tvrdi da ne postoje dodatni uslovi za uvoz ruske nafte morskim putem u Mađarsku Mađarska Grupa MOL pozvala je danas hrvatsku kompaniju za transport nafte JANAF da bez odlaganja potvrdi da će omogućiti tranzit pošiljki ruske sirove nafte koje nisu obuhvaćene sankcijama, a pristižu morskim putem.