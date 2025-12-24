Hapšenje u Beogradu: U stanu na Paliluli pronađena droga i oružje

Nova pre 8 minuta  |  Autor: Nova.rs
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su L.

P. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Pretresom stana i drugih prostorija na Paliluli koje koristi osumnjičeni, policija je pronašla određenu količinu više vrsta opojnih droga – kokain, MDMA, marihuanu i dr. kao i pištolj, 33 komada municije i novac. L. P. je određeno zadržavanje do 48 sati
