Pet osoba uhapšeno zbog napada i ometanja službenih lica na GP Badovinci: Oglušili se na upozorenje policije, pa ih gađali topovskim udarima i kamenicama

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Šapcu, u saradnji sa Osnovnim јavnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su pet osoba zbog postoјanja osnova sumnje da su danas tokom blokade prilaska Graničnom prelazu Badovinci izvršili krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Osumnjičeni L.B. (27), G. D. (53), S.Š. (51) i S.K. (49) se terete za krivično delo napad na službeno lice u vršenju