SAD uvele sankcije evropskim zvaničnicima, Evropska komisija najavljuje odgovor

Nova pre 7 sati  |  Autor: Beta
Evropska komisija (EK) osudila je danas odluku SAD o zabrani ulaska za pet istaknutih pojedinaca iz EU, uključujući bivšeg evropskog komesara Tijerija Bretona.

Američka administracija je sinoć saopštila da je petorki uvela sankcije, jer je predvodila napore da se izvrši pritisak na američke tehnološke firme da cenzurišu ili potiskuju stavove korisnika. Šef američke diplomatije Marko Rubio rekao je da su oni prekršili novu viznu politiku, kojom se ograničava ulazak stranaca koji se smatraju odgovornim za cenzuru. „Sloboda izražavanja je osnovno pravo u Evropi i zajednička vrednost koja se širom demokratskog sveta deli sa
