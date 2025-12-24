„Neprihvatljive“ američke sankcije evropskim aktivistima

Nakon što su SAD uvele zabranu ulaska za pet Evropljana zbog navodne cenzure američkih onlajn platformi, usledile su žestoke kritike iz Nemačke, Francuske i Brisela, koji preti kontramerama.

Sjedinjene Američke Države uvele su zabranu ulaska za pet Evropljana zbog navodne cenzure američkih onlajn platformi, saopštio je Stejt department. Radi se o dve Nemice, jednom Francuzu i dvoje Britanaca. Stejt department - „Radikalni aktivisti" i „instrumentalizovane" NVO Stejt department je petoro ljudi označio kao „radikalne aktiviste" i „instrumentalizovane" nevladine organizacije koje su promovisale mere cenzure stranih država. Kako je saopštilo to