Dojče vele pre 1 sat
„Neprihvatljive“ američke sankcije evropskim aktivistima

Nakon što su SAD uvele zabranu ulaska za pet Evropljana zbog navodne cenzure američkih onlajn platformi, usledile su žestoke kritike iz Nemačke, Francuske i Brisela, koji preti kontramerama.

Sjedinjene Američke Države uvele su zabranu ulaska za pet Evropljana zbog navodne cenzure američkih onlajn platformi, saopštio je Stejt department. Radi se o dve Nemice, jednom Francuzu i dvoje Britanaca. Stejt department - „Radikalni aktivisti" i „instrumentalizovane" NVO Stejt department je petoro ljudi označio kao „radikalne aktiviste" i „instrumentalizovane" nevladine organizacije koje su promovisale mere cenzure stranih država. Kako je saopštilo to
Osnivač Telegrama: Makron pretvara EU u digitalni gulag

Sputnik pre 45 minuta
Osnivač Telegrama poručio: Makron pretvara EU u digitalni gulag

Večernje novosti pre 21 minuta
SAD sankcionisale evropske fakt-čekere: "Radikalni aktivisti i NVO su promovisali cenzuru koju sprovode strane države"

Euronews pre 4 sati
SAD uvele sankcije evropskim zvaničnicima, Evropska komisija najavljuje odgovor

Nova pre 5 sati
Sankcije za Trampovog počasnog gosta: Ko je Tjeri Breton, kome je Bela kuća zabranila ulazak u SAD?

Danas pre 6 sati
SAD zabranile ulazak bivšem evropskom komesaru Bretonu

Biznis.rs pre 6 sati
Digitalni rat se zahuktava: Američke sankcije za pet istaknutih Evropljana

B92 pre 6 sati
BriselNemačkaFrancuskaNVO

