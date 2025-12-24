Moravski koridor stigao do Kraljeva: otvara se deonica Vrnjačka Banja–Vrba

Auto-put se gradi za brzinu od 130 kilometara na čas

Deonica na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja „Vrnjačka banja" - petlja „Vrba" biće otvorena danas, a ceremoniji otvaranja prisustvovaće predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ceremonija otvaranje deonice Moravskog koridora biće održana u 11 časova, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Otvara se deonica auto-puta (E-761) Pojate-Preljina od Vrnjačke Banje do petlje Vrba u dužini oko 14 kilometara (13,78 km), što će činiti ukupno 72