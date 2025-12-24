Stefanović: Izborni rezultati pokazuju da je većina javnih tužilaca protiv Dolovac

Politika pre 1 sat
Stefanović: Izborni rezultati pokazuju da je većina javnih tužilaca protiv Dolovac

Nenad Stefanović smatra da preliminarni rezultati izbora za članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca odaju utisak da Zagorka Dolovac zadržava uticaj u javnotužilačkoj organizaciji

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović smatra da preliminarni rezultati izbora za članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca odaju utisak da Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac zadržava uticaj u javnotužilačkoj organizaciji i VST preko katastrofalnog izbornog sistema uspostavljenog nakon ustavnih reformi i "svojih" kandidata. "Međutim, to je privid uticaja jer rezultati, naročito na osnovnom nivou, gde je
