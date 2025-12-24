Tužilac Stefanović: Dolovac zadržala uticaj u VST, nema legitimitet struke

Veliki broj prigovora trenutno se podnosi na proces održanih izbora za članova Visokog saveta tužilaštva (VST).

Sajt Vreme, pozivajući se na neimenovane izvore, navodi da je cilj navodnih prigovora "poništavanje izbora" održanih u utorak. Izbori su održani u polarizovanoj atmosferi koja se održava i potom, jer ih čak i visoki tužioci tumače kao "sukob dve struje" - jedne bliže vladajućoj stranci, i drugoj koja joj se suprotstavlja. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je ocenio da vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac nakon izbora "zadržava