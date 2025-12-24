Vreme: Veliki broj prigovora na izborni proces u VST, cilj ponavljanje procesa

Danas pre 1 sat  |  Beta
Veliki broj prigovora trenutno se podnosi na proces juče održanih izbora za članova Visokog saveta tužilaštva (VST), objavljeno je na sajtu nedeljnika Vreme koji se poziva na neimenovane izbore.

Vreme navodi da je cilj navodnih prigovora „poništavanje izbora“ održanih u utorak. Izbori su održani u polarizovanoj atmosferi koja se održava i potom, jer ih čak i visoki tužioci tumače kao „sukob dve struje“ – jedne bliže vladajućoj stranci, i drugoj koja joj se suprotstavlja. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je danas ocenio da vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac nakon izbora „zadržava uticaj“ u javnotužilačkoj organizaciji
