Ambasador SAD u NATO-u o pregovorima o Ukrajini: Sve se svodi na teritorijalno pitanje

Sputnik pre 11 minuta
Ambasador SAD u NATO-u o pregovorima o Ukrajini: Sve se svodi na teritorijalno pitanje

Sjedinjene Američke Države rešile su većinu pitanja sa Ukrajincima u vezi sa bezbednosnim garancijama; sada se sve svodi na teritorijalno pitanje, izjavio je stalni predstavnik SAD pri NATO-u Metju Vitaker.

Prema njegovim rečima, osim teritorijalnog aspekta, moraju se rešiti i pitanja prekida vatre i održavanja mira. „Verujem da smo rešili i većinu ovih pitanja“, rekao je Vitaker i dodao da je na dnevnom redu „manje pitanja nego pre dve nedelje. I to su dobre vesti“. „Još uvek postoje pitanja koja treba rešiti tako da se obe strane usaglase. Međutim, približavamo se“, dodao je Vitaker. Vitaker je napomenuo da SAD smatraju da bi sukob u Ukrajini mogao da se završi u
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Zelenski ima uslov za povlačenje iz Donbasa, američki mediji: Plan nije dogovoren sa Rusijom

Zelenski ima uslov za povlačenje iz Donbasa, američki mediji: Plan nije dogovoren sa Rusijom

Večernje novosti pre 1 sat
Putin odbacuje novi mirovni plan Ukrajine: Objavljen popis njegovih zahteva

Putin odbacuje novi mirovni plan Ukrajine: Objavljen popis njegovih zahteva

Telegraf pre 46 minuta
Važan momenat novog mirovnog plana: Zelenski pristao da Ukrajina napusti Donbas

Važan momenat novog mirovnog plana: Zelenski pristao da Ukrajina napusti Donbas

Pravda pre 1 sat
Kijev spreman da povuče trupe iz istočnih oblasti

Kijev spreman da povuče trupe iz istočnih oblasti

Politika pre 1 sat
(Video) Zelenski je svojim potezom otvorio vrata najcrnjem scenariju za Ukrajinu?! Ovih 20 tačaka odrediće budućnost, a jedna…

(Video) Zelenski je svojim potezom otvorio vrata najcrnjem scenariju za Ukrajinu?! Ovih 20 tačaka odrediće budućnost, a jedna može biti kobna: "Neka biraju"

Blic pre 2 sata
Zelenski bi pristao na ekonomsku zonu na istoku Ukrajine, ali traži referendum o tome

Zelenski bi pristao na ekonomsku zonu na istoku Ukrajine, ali traži referendum o tome

Nova pre 2 sata
Zelenski bi pristao na ekonomsku zonu na istoku Ukrajine, ali traži referendum o tome

Zelenski bi pristao na ekonomsku zonu na istoku Ukrajine, ali traži referendum o tome

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaRusijasvetsad

Svet, najnovije vesti »

(Foto) spavao samo po 30 minuta, imao misteriozne ožiljke po telu: Ovako je pedofil Epstajn proveo poslednje trenutke u…

(Foto) spavao samo po 30 minuta, imao misteriozne ožiljke po telu: Ovako je pedofil Epstajn proveo poslednje trenutke u zatvoru: Fbi-u stigla sumnjiva dojava

Blic pre 2 minuta
Teroristički napad tokom molitve Bombaš samoubica upao u džamiju, pa aktivirao eksploziju u Nigeriji: Ima mrtvih i ranjenih…

Teroristički napad tokom molitve Bombaš samoubica upao u džamiju, pa aktivirao eksploziju u Nigeriji: Ima mrtvih i ranjenih (video)

Blic pre 1 minut
Protest u Keniji nakon što su slonovi usmrtili četiri osobe za nedelju dana

Protest u Keniji nakon što su slonovi usmrtili četiri osobe za nedelju dana

Danas pre 12 minuta
Stručnjaci UN: Američka pomorska blokada Venecuele nezakonita

Stručnjaci UN: Američka pomorska blokada Venecuele nezakonita

Danas pre 57 minuta
Ekspresno Putinovo "njet"! Dogovori Zelenskog i SAD pali u vodu: "Nedostaju važne odredbe"

Ekspresno Putinovo "njet"! Dogovori Zelenskog i SAD pali u vodu: "Nedostaju važne odredbe"

Blic pre 42 minuta