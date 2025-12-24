Ambasador SAD u NATO-u o pregovorima o Ukrajini: Sve se svodi na teritorijalno pitanje

Sjedinjene Američke Države rešile su većinu pitanja sa Ukrajincima u vezi sa bezbednosnim garancijama; sada se sve svodi na teritorijalno pitanje, izjavio je stalni predstavnik SAD pri NATO-u Metju Vitaker.

Prema njegovim rečima, osim teritorijalnog aspekta, moraju se rešiti i pitanja prekida vatre i održavanja mira. „Verujem da smo rešili i većinu ovih pitanja“, rekao je Vitaker i dodao da je na dnevnom redu „manje pitanja nego pre dve nedelje. I to su dobre vesti“. „Još uvek postoje pitanja koja treba rešiti tako da se obe strane usaglase. Međutim, približavamo se“, dodao je Vitaker. Vitaker je napomenuo da SAD smatraju da bi sukob u Ukrajini mogao da se završi u