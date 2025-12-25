Ruska luka u plamenu; Ogroman napad Ukrajinaca VIDEO

B92 pre 6 minuta
Ruska luka u plamenu; Ogroman napad Ukrajinaca VIDEO

Dva rezervoara za skladištenje nafte zapalila su se u ruskoj luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju nakon ukrajinskog napada dronom, saopštio je danas regionalni štab za vanredne situacije.

Požar je zahvatio površinu od približno 2.000 kvadratnih metara, prenosi Interfaks. U gašenju požara učestvuje 70 ljudi, uključujući zaposlene u Glavnoj upravi Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Krasnodarski kraj. Prema preliminarnim informacijama, nema žrtava, dodao je operativni štab. U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage oborile 141 ukrajinski dron iznad ruske teritorije tokom noći. "Od 23:00 po moskovskom vremenu
