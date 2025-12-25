Moj prijatelj Henri crvendać: Kako je ptičica postala svetski popularna

BBC News pre 27 minuta | Luiz Kalen - BBC Njuz,

BBC Henri crvendać je najbolji prijatelj Toma automehaničara

Nesvakidašnje prijateljstvo čoveka sa crvendaćem na obalama jezera Loh Ni postalo je svetski hit na internetu.

Henri crvendać počeo je da posećuje Toma Mekelhona pre nešto više od godinu dana u radionici gde on restaurira automobile.

Snimci njegovih poseta koje je Tomov sin objavio na društvenim mrežama privukli su „milione“ pregleda, što ga čini verovatno najpoznatijim crvendaćem na svetu.

„Neverovatno je koliko ljudi reaguje na ovo malo stvorenje“, kaže Tom.

BBC Tom prepravlja automobile, a Henri mu peva

Kako je populacija ptica pevačica u opadanju širom Evrope, Tom kaže da je važno „negovati“ ovakve trenutke.

Sve je počelo slučajno, kao način da ostane u kontaktu sa porodicom.

Njegova žena je Amerikanka, a njihova deca žive širom sveta.

Kada je Henri počeo da posećuje radionicu, Tom ga je snimio i poslao video sinu, koji ga je objavio na Instagramu.

Ne znam ništa o Instagramu i tim tehnologijama, kaže Tom.

Vest se brzo proširila.

„Henri sada ima dva miliona pregleda na Instagramu, tako da je svetski poznat“, ponosan je Tom.

Tomova radionica je otvorena kuća za njegove (ljudske) prijatelje.

To znači da može biti bučno, prepuno ljudi i ispunjeno dimom od mašina dok restaurira klasične automobile sa vratima poput galebovih krila.

Bio je iznenađen kada je Henri „počeo da se mota i prati ga po radionici“.

Počelo je tako što je ponudio ptici malo hrane, a Henri mu je uzvratio pevajući.

„Neverovatno je koliko vremena provodi u radionici, samo da bismo se družili.

„Nmesti se tako u uglu, vežba pesmicu dok se ja petljam sa nečim, i onda svako nastavi svoj život.

„Prilično se dobro slažemo kao prijatelji.“

BBC Tomova radionica gde 'leči' stare automobile

Zdravstveni problemi

Tom je godinama patio od nekih „prilično ozbiljnih bolesti“, što je dovelo do toga da je morao da radi manje, ne puno radno vreme.

„Kada ležim u bolničkom krevetu sa cevčicama koje vire svuda, sažaljevajući sebe, prisetim se trenutaka poput ovog, kada je ovaj mališan spreman da provede vreme sa mnom i pruži mi malo utehe kada se ne osećam baš dobro.“

Uživa u različitim pesmama koje Henri tiho peva dok je u radionici.

„On to radi grlenim pevanjem i kontroliše jačinu zvuka pesme otvaranjem i zatvaranjem kljuna.

„Dakle, kada peva grlenim pevanjem, on zapravo vežba pesme koje će kasnije pevati u bašti.“

Povratak kući za Božić

BBC Tom zna kada je Henri gladan jer zamaše krilima

Henrijeva „veoma društvena“ priroda oživela je mračnije dane prošle zime u radionici.

Ali kada je ove godine stiglo proleće, Henri je otišao.

Tom se plašio najgoreg za novostečeno prijateljstvo.

„Viđao bih ga napolju u drveću i žbunju kako peva, ali mi se nije približavao, čak ni zbog njegove omiljene hrane, brašnastih crva.

„Pomislio sam - to je to, otišao je. Mislio sam da je naše prijateljstvo okončano".

Onda se hladnije vreme vratilo, a sa njim i Henri.

„Pre oko mesec dana, gle čuda, Henri je nastavio tamo gde je stao, kao da se ništa nije dogodilo, ponovo na mom kolenu, pevajući u radionici.“

Tom za Henrija kaže da je „dar prirode“.

Odmah poto Tom otvori vrata šupe, eto i malog pevača.

Kada je gladan, Henri zamaše krilcima, a taj signal Tom je naučio.

Njegov savet svima koji se nadaju da će steći pernatog prijatelja?

„Iznenađujuće je šta mali brašnasti crv može da učini za vezu.“

Smanjenje broja ptica

Broj ptica pevačica širom Velike Britanije opao je za više od 40 miliona u poslednjih pet decenija, prema izveštaju State of Nature.

Tom je rekao da ovakve statistike čine njegovo prijateljstvo sa Henrijem i njihovu vezu sa ljudima širom sveta još važnijim.

„Povezati se sa malom pticom poput ove i dopreti do toga da je vide milioni ljudi videli, povežu se sa njom, komentarišu je, znak je da još postoji unutrašnji osećaj u nama da se povezujemo sa prirodom.

„I trebalo bi da se povežemo sa prirodom.“

Odrastanje na obalama jezera Ni ostavilo je Tomu trajnu ljubav prema prirodnom okruženju.

„Sećam se da sam kao dete, šetao jezerom, plivao u njemu, pio iz njega... radio sam u jezeru što je moja porodica generacijama pre mene radila.

„Naši preci bi bili užasnuti stanjem šta radimo i ostavljamo prirodi, u tako kratkom vremenskom periodu".

