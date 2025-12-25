Hiljade vernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

 Hiljade vernika okupilo se na trgu u Vitlejemu na Badnje veče, u prvom javnom obeležavanju od 2022, jer je grad prethodnih godina otkazivao ili umanjivao praznične manifestacije iz poštovanja prema hiljadama osoba poginulim u ratu u Gazi.

Vitlejem gde hrišćani veruju da je Isus rođen, otkazivao je božićne proslave tokom rata, ali juče ogromna jelka postavljena je ponovo na trg i privremeno zamenila ratnu jaslicu koja je prikazivala bebu Isusa opkoljenim šutom i bodljikavom žicom, simbolizujući razaranja u Gazi.Obeležavanje je predvodio kardinal Pjerbatista Picabala, najviši katolički lider u Svetoj zemlji, koji je stigao u Vitlejem iz Jerusalima i pozvao na "Božić pun svetlosti".

Kardinal Picabala je rekao da dolazi sa pozdravima iz male hrišćanske zajednice u Gazi gde je u nedelju održao predbožićnu misu. U razaranju je video, kako je rekao, želju za obnovom.

"Mi svi zajedno, mi odlučujemo da budemo svetlo, a svetlo Vitlejema je svetlo sveta", rekao je hiljadama okupljenih hrišćana i muslimana. 

I pored prazničnog raspoloženja uticaj rata na Zapadnu obalu koju je okupirao Izrael je vidan, posebno u Vitlejemu gde oko 80 odsto stanovnika tog većinski muslimanskog grada zavisi od poslovanja vezanog za turizam.

Na ponoćnoj misi bilo je samo nekolicina stranaca ali meštani kažu da počinju da se vide znakovi promene i polako vraćanje turista. {image3}

Uprkos primirju u Gazi koje je počelo u oktobru tenzije su visoke na Zapadnoj obali, a izraelska vojska sprovodi racije za koje navodi da su u potrazi za militantima. Napadi izraelskih naseljenika na Palestince dostigli su najviši nivo od kada su Ujedinjene nacije počele da prikupljaju podatke 2006.godine. 

Izrael je zauzeo Zapadnu obalu u bislkoistočnom ratu 1967. godine. Međunarodno priznata Palestinska uprava ima ograničenu autonomiju u delovima te teritorije, uključujući u Vitlejemu. {image4}

Hrišćani predstavljaju oko dva odsto od oko tri miliona stanovnika Zapadne obale.

Kako je raslo siromaštvo i nezaposlenost oko 4.000 osoba je napustilo Vitlejem u potrazi za poslom, rekao je gradonačelnik. 

(Beta, 25.12.2025)

